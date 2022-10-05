Экс-футболист "Реала" и "Баварии" Алонсо возглавил "Байер"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Хаби Алонсо занял пост главного тренера "Байера", сообщается на сайте немецкого клуба.

В этой должности испанец сменит швейцарца Херардо Сеасоне, уволенного после вторничного поражения "Байера" от португальского "Порту" (0:2) в матче Лиги чемпионов. Комплекс причин отставки составил и ранний вылет команды из розыгрыша Кубка Германии.

Контракт с 40-летним Алонсо заключен на срок до 30 июня 2024 года.

Хаби Алонсо - чемпион мира, двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании, за которую провел 114 матчей. Он по разу выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА с английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом". Вместе с "Реалом", в частности, один раз выиграл чемпионат Испании, с немецкой "Баварией" три раза - чемпионат Германии.

Завершив карьеру игрока, он работал тренером в системе "Реала" и "Реала Сосьедад" (Испания).