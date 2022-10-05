СКА разгромил "Спартак" в КХЛ
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над московским "Спартаком" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат встречи в Москве – 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) в пользу СКА.
В составе победителей голы провели Дмитрий Яшкин (34-я минута), Игорь Ожиганов (37), Захар Бардаков (49), Василий Глотов (59, в пустые ворота), Михаил Воробьев (60). В составе "Спартака" отличился Матвей Заседа (57).
СКА выиграл пятый матч подряд, он лидирует в Западной конференции, набрав 29 очков в 15 матчах. Ближайший преследователь в конференции – московское "Динамо", у которого 22 очка в 14 матчах. "Спартак" - на пятом месте, 17 очков в 15 встречах.
СКА лидирует и в сводной таблице.