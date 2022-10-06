Поиск
Реклама20idei.ru

Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

СпортСборная России по футболу победила Киргизию в товарищеском матчеСборная России по футболу победила Киргизию в товарищеском матчеЧитать подробнее

Теперь российская национальная команда располагается на 33-й строчке рейтинга. Она опередила Австрию и Чехию.

Во главе рейтинга остается сборная Бразилии, далее по-прежнему идут Бельгия, Аргентина, Франция, Англия. Италия поднялась с седьмого места на шестое, Испания проследовала в обратном направлении. Замыкают топ-10, как и в предыдущей версии рейтинга (25 августа) Нидерланды, Португалия и Дания.

24 сентября сборная России победила Киргизию в выездном товарищеском матче (2:1), который для подопечных Валерия Карпина стал первым с осени 2021 года.

Рейтинг, опубликованный 6 октября, - последний перед чемпионатом мира-2022 в Катаре (пройдет с 20 ноября по 18 декабря).

футбол рейтинг ФИФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Международная ассоциация бокса допустила россиян к турнирам

Международная ассоциация бокса допустила россиян к турнирам

Финал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"

"Интер" победил "Барселону" в Лиге чемпионов УЕФА

"Бавария" разгромила "Викторию" в Лиге чемпионов УЕФА

"Матч ТВ" отказался от неспортивного контента

"Матч ТВ" отказался от неспортивного контента

"Матч ТВ" обещал показать все игры чемпионата мира по футболу в Катаре

СКА победил ЦСКА в КХЛ

FINA разрешила включать мужчин в групповые соревнования в синхронном плавании

FINA разрешила включать мужчин в групповые соревнования в синхронном плавании

Джокович обыграл Чилича в финале теннисного турнира в Израиле

Джокович обыграл Чилича в финале теннисного турнира в Израиле

Гонщик Red Bull Перес выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Гонщик Red Bull Перес выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });