Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Теперь российская национальная команда располагается на 33-й строчке рейтинга. Она опередила Австрию и Чехию.

Во главе рейтинга остается сборная Бразилии, далее по-прежнему идут Бельгия, Аргентина, Франция, Англия. Италия поднялась с седьмого места на шестое, Испания проследовала в обратном направлении. Замыкают топ-10, как и в предыдущей версии рейтинга (25 августа) Нидерланды, Португалия и Дания.

24 сентября сборная России победила Киргизию в выездном товарищеском матче (2:1), который для подопечных Валерия Карпина стал первым с осени 2021 года.

Рейтинг, опубликованный 6 октября, - последний перед чемпионатом мира-2022 в Катаре (пройдет с 20 ноября по 18 декабря).