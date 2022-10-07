Полуфинальные бои чемпионата России по боксу пройдут в пятницу в Чите

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Чите в пятницу запланированы поединки в рамках полуфинальной стадии чемпионата России по боксу 2022 года.

Борьбу за выход в финал поведут:

Первая сессия (начало – 6:00 мск)

Весовая категория до 51 кг: Роберт Бадалян (Московская область) – Расул Салиев (Республика Дагестан); Василий Егоров (Московская область-Саха-Якутия) – Баир Батлаев (Республика Бурятия);

до 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург) – Виталий Бойцов (Московская область); Руслан Белоусов (Москва) – Алексей Киселёв (Челябинская область);

до 63,5 кг: Илья Попов (Санкт-Петербург) – Рашид Янгазиев (ХМАО-Югра); Владимир Стрыгин (Владимирская область) – Габил Мамедов (Оренбургская область);

до 71 кг: Игорь Свиридченков (Воронежская область) – Юрий Осипов (Москва); Исмаил Муцольгов (Чеченская Республика) – Иван Ступин (Хабаровский край);

до 80 кг: Абдул-Керим Тапаев (Чеченская Республика) – Имам Хатаев (Чеченская Республика); Савелий Садома (Хабаровский край) – Руслан Колесников (Санкт-Петербург);

до 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Краснодарский край) – Никита Рустенко (Москва); Сергей Слободян (Республика Хакасия-Забайкальский край) – Алексей Зобнин (Оренбургская область).

Вторая сессия (начало -12:00 мск)

до 48 кг: Михаил Прокопьев (Краснодарский край-Якутия) – Эдмонд Худоян (Челябинская область); Адам Альвиев (Чеченская Республика) – Владимир Мнацаканян (Московская область);

до 54 кг: Дмитрий Двали (Московская область-Забайкальский край) – Кирилл Локотков (ХМАО-Югра); Максим Кузнецов (Кировская область) – Виктор Кулдошин (Москва);

до 60 кг: Аршак Товмасян (Москва) – Всеволод Шумков (Санкт-Петербург); Артур Субханкулов (Республика Башкортостан) – Константин Опольский (Московская область-Карелия);

до 67 кг: Евгений Кооль (Краснодарский край) – Ахмадшох Махмадшоев (Челябинская область); Тархан Идигов (Чеченская Республика) – Андрей Замковой (Московская область-Хабаровский край);

до 75 кг: Никита Кузьмин (Санкт-Петербург) – Павел Сосулин (Санкт-Петербург); Егор Шапочанский (Иркутская область) – Джамбулат Бижамов (Тульская область);

до 86 кг: Теймураз Суворов (Краснодарский край) – Шарабутдин Атаев (Республика Дагестан-Забайкальский край); Вадим Щеблыкин (Белгородская область) – Ришат Бакиров (Оренбургская область);

свыше 92 кг: Светослав Тетерин (Рязанская область) – Иван Верясов (Санкт-Петербург); Магомедсултан Мусаев (Республика Дагестан-Забайкальский край) – Алексей Дронов (Ставропольский край).

Победители финальных поединков получат путевки в финал (который пройдет 8 октября), проигравшие станут обладателями бронзовых медалей.

Чемпионат России проходит в Чите на арене "Мегаполис-Спорт". Призовой фонд турнира составляет 26 млн рублей. Победители получат по 1,5 млн., серебряные медалисты — по 250 тысяч, бронзовые — по 125 тысяч рублей.

В прямом эфире все поединки чемпионата показывают на телеканалах "Матч ТВ". Финалы запланированы на 8 октября.