Призеры ОИ и чемпионы мира выступят на чемпионате России по боксу-2022

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Победители чемпионатов мира, призеры Олимпийских игр вошли в состав участников мужского чемпионата России по боксу-2022, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

За титул чемпиона России, в частности, будут бороться серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира Андрей Замковой, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Имам Хатаев, участник Олимпийских игр 2020 года, двукратный чемпион России Иван Верясов.

Кроме того, на ринг выйдут бронзовый призер чемпионата мира, чемпион России Савелий Садома, двукратный чемпион России, серебряный призер чемпионата мира в Белграде Джамбулат Бижамов, чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира Ахтем Закиров и двукратный чемпион России, участник Олимпийских игр 2020 года Габил Мамедов.

Чемпионат России в 2022 году пройдет в Чите с 29 сентября по 9 октября.