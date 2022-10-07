Семикратный чемпион России по боксу Замковой проиграл в полуфинале ЧР-2022

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2019 по боксу Андрей Замковой не смог выйти в финал проходящего в Чите Фонбет чемпионата России-2022.

В полуфинале соревнования в весовой категории до 67 кг Замковой, представляющий Московскую область, потерпел поражение от Тархана Идигова (Чеченская Республика). Победа была присуждена Идигову единогласным решением судей.

В результате Замковой, являющийся семикратным чемпионом России, стал обладателем бронзовой медали (ее традиционно получают те, кто проиграл в полуфиналах). В свою очередь, Идигов вышел в финал, где его соперником будет Евгений Кооль (Краснодарский край), который также единогласным решением судей победил Ахмадшоха Махмадшоева (Челябинская область).

Состав пар финалов в остальных весовых категориях

До 48 кг - Эдмонд Худоян (Челябинская область) - Володя Мнацаканян (Московская область);

До 51 кг - Расул Салиев (Республика Дагестан) - Василий Егоров (Московская область/Саха–Якутия);

До 54 кг - Дмитрий Двали (Московская область/Забайкальский край) - Максим Кузнецов (Кировская область);

До 57 кг - Эдуард Саввин (Санкт‑Петербург) - Руслан Белоусов (Москва);

До 60 кг - Всеволод Шумков (Санкт‑Петербург) - Артур Субханкулов (Республика Башкортостан);

До 63,5 кг - Илья Попов (Санкт‑Петербург) - Габил Мамедов (Оренбургская область);

До 71 кг - Игорь Свиридченков (Воронежская область) - Иван Ступин (Хабаровский край);

До 75 кг - Павел Сосулин (Санкт‑Петербург) - Джамбулат Бижамов (Тульская область);

До 80 кг - Имам Хатаев (Чеченская Республика) - Савелий Садома (Хабаровский край);

До 86 кг - Шарабутдин Атаев (Республика Дагестан/Забайкальский край) - Ришат Бакиров (Оренбургская область);

До 92 кг - Муслим Гаджимагомедов (Краснодарский край) - Алексей Зобнин (Оренбургская область);

Свыше 92 кг - Светослав Тетерин (Рязанская область) - Алексей Дронов (Ставропольский край).

Финальные бои пройдут в воскресенье.