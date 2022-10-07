Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Астане
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Адриана Маннарино в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Астане.
Результат встречи – 6:1, 6:2 в пользу россиянина.
Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает девятое место, Маннарино – 51-е.
В полуфинале российский спортсмен сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, №6 рейтинга) – Хуберт Гуркач (Польша, 10).
Турнир в Казахстане относится к категории АТР-500, призовой фонд - 1 млн 900 тыс. долларов.