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"Атлетико" выкупил у "Барселоны" контракт нападающего Гризманна

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Атлетико" и "Барселона" достигли договоренности о переходе нападающего Антуана Гризманна в мадридский футбольный клуб, сообщает пресс-служба данного ФК.

Футболист, с лета 2021 года выступавший в "Атлетико" на правах аренды, подписал трехлетний контракт.

В текущем сезоне французский форвард принял участие во всех матчах "Атлетико" чемпионата Испании и еврокубков, забил три гола и отдал две голевые передачи.

Ранее 30-летний Гризманн играл в "Атлетико" с 2014 по 2019 год, после чего перешел в "Барселону".

футбол Барселона Атлетико
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