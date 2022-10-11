ФИФА выплатит клубам $209 млн за участие их игроков в ЧМ-2022

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит компенсацию клубам, чьи игроки будут выступать на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает пресс-служба ФИФА.

Общая сумма перечислений составит $209 млн – это примерно $10 тыс. игроку за каждый день пребывания на ЧМ, а также период официальной подготовки национальной сборной к турниру. Компенсация достанется клубам, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествовавших старту ЧМ.

Отмечается, что по итогам ЧМ-2018 в Россию ФИФА выделила компенсацию 416 клубам из 63 стран.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Впервые в истории первенство мира пройдет на Ближнем Востоке.