Федоров стал и.о. главного тренера "Локомотива"

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Андрей Фёдоров назначен исполняющим обязанности главного тренера, он будет готовить команду к матчу 13-го тура Российской премьер-лиги против "Торпедо", сообщает пресс-служба "железнодорожников".

"Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже. Андрей Фёдоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата", - заявил генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко.

Специалист присоединился к "Локомотиву" в качестве старшего селекционера в феврале 2021 года. С марта 2021 года - главный тренер "Локомотив-Казанка", где проработал до июня 2022 года.

В качестве профессионального футболиста Фёдоров выступал за "Автомобилист" из Коканда, "Нефтчи", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат Узбекистана, дважды - Кубок страны. В 1998 и 1999 годах играл за "Аланию" и "Балтику". В 2000-2008 годах защищал цвета казанского "Рубина", с которым стал чемпионом России. В составе сборной Узбекистана провёл 64 матча и в 1994 году стал победителем Азиатских игр.

После завершения карьеры в 2008 году Федоров перешел на работу в селекционный отдел "Рубина", которым руководил до 2012 года, после чего возглавил молодёжную команду клуба. В 2015 году стал главным тренером "Нефтчи", а в 2018 году принял "Локомотив" из Ташкента, с которым дважды выигрывал чемпионат страны, стал обладателем Кубка и был признан тренером года в Узбекистане.

8 октября сообщалось, что "Локомотив" расстался с главным тренером Йозефом Циннбауэром и спортивным директором Томасом Цорном.