Молодежное первенство мира по самбо-2022 стартует в Армении

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Представители 24 стран примут участие в первенстве мира по самбо-2022 среди молодежи в Ереване. Турнир стартует 14 октября, финиширует 16 октября.

В рамках турнира пройдут соревнования среди кадетов (2006-2008 г.р.), юношей и девушек (2004-2006 г.р.), юниоров и юниорок (2002-2004 г.р.). В турнире по спортивному самбо кадеты поборются за звание сильнейших самбистов мира в девяти весовых категориях, юноши и девушки - в восьми, а юниоры и юниорки – в семи.

Впервые выступят юниоры в соревнованиях по боевому самбо.

"Данное решение было принято на заседании исполнительного комитета ФИАС после многочисленных обращений национальных федераций, что обусловлено ростом популярности боевого самбо во всем мире. Возможно, именно на этом турнире засверкает новая звезда, которая в будущем сравнится по популярности с такими легендарными спортсменами как Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов", - заявил президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков.

"Особые слова благодарности хочу выразить генеральному партнеру соревнований – компании "Роснефть" за особое внимание к нашему виду спорта и возможность провести ведущий молодежный турнир календаря ФИАС на главной спортивной арене Армении. Также хочу поблагодарить Федерацию самбо Армении, которая прилагает все усилия для того, чтобы данный чемпионат прошел на высоком уровне и запомнился всем его участникам и зрителям", - отметил он.

Ожидается, что в первенстве мира примут участие спортсмены из 24 стран, включая Россию и Белоруссию, которые выступят под флагом Международной федерации самбо (ФИАС).