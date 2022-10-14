"Ак Барс" в четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл "Автомобилисту"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" на выезде потерпел поражение от "Автомобилиста" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победитель встречи, которая прошла в Екатеринбурге, был выявлен в серии буллитов.

В основное время команды сыграли вничью 1:1. На 17-й минуте Михаил Глухов вывел "Ак Барс" вперед. Ответную шайбу забросил Денис Баранцев (30 мин). После овертайма победный буллит реализовал Анатолий Голышев. Итоговый счет - 2:1 (Б). Клуб из столицы Татарстана потерпел пятое поражение подряд.

В текущем сезоне КХЛ команды уже сыграли в четвертый раз и все поединки выиграл "Автомобилист".

В Восточной конференции лидирует "Автомобилист" (27 очков). "Ак Барс" занимает четвертое место (20).