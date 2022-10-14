Поиск
Реклама20idei.ru

"Ак Барс" в четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл "Автомобилисту"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" на выезде потерпел поражение от "Автомобилиста" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победитель встречи, которая прошла в Екатеринбурге, был выявлен в серии буллитов.

В основное время команды сыграли вничью 1:1. На 17-й минуте Михаил Глухов вывел "Ак Барс" вперед. Ответную шайбу забросил Денис Баранцев (30 мин). После овертайма победный буллит реализовал Анатолий Голышев. Итоговый счет - 2:1 (Б). Клуб из столицы Татарстана потерпел пятое поражение подряд.

В текущем сезоне КХЛ команды уже сыграли в четвертый раз и все поединки выиграл "Автомобилист".

В Восточной конференции лидирует "Автомобилист" (27 очков). "Ак Барс" занимает четвертое место (20).

Ак Барс Автомобилист
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФК "Спартак" продлил контракт с вратарем Селиховым до 2025 года

Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ заработают $117,7 млн за текущий сезон

Российская теннисистка Потапова вышла в полуфинал турнира в Румынии

Российская теннисистка Потапова вышла в полуфинал турнира в Румынии

Виктор Майгуров переизбран президентом союза биатлонистов России

Четыре очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Миннесоту" Капризова

Частный инвестор проведет реконструкцию футбольной академии Коноплева в Тольятти

Федоров стал и.о. главного тренера "Локомотива"

Федоров стал и.о. главного тренера "Локомотива"

Талалаев стал новым главным тренером "Торпедо"

"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Гол Кварацхелии вновь помог "Наполи" победить "Аякс" в Лиге чемпионов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });