"Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче РПЛ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ахмата" (Грозный) в субботу победили "Краснодар" у него дома в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 3:2.

Победу "Ахмату" принесли точные удары Бернарда Бериши (18-я минута, пенальти), Артёма Тимофеева (35) и Ивана Олейникова (90+5). В составе "Краснодара" голы забили Эдуард Сперцян (30) и Михайло Баньяц (55).

"Краснодар" занимает пятую строчку в таблице чемпионата с 21 очком, "Ахмат" занимает седьмое место с 20 очками.

В следующем туре "Краснодар" сыграет с "Пари Нижний Новгород" 22 октября, "Ахмат" днем позже встретится в Грозном с московским "Торпедо".