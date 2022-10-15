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"Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче РПЛ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ахмата" (Грозный) в субботу победили "Краснодар" у него дома в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 3:2.

Победу "Ахмату" принесли точные удары Бернарда Бериши (18-я минута, пенальти), Артёма Тимофеева (35) и Ивана Олейникова (90+5). В составе "Краснодара" голы забили Эдуард Сперцян (30) и Михайло Баньяц (55).

"Краснодар" занимает пятую строчку в таблице чемпионата с 21 очком, "Ахмат" занимает седьмое место с 20 очками.

В следующем туре "Краснодар" сыграет с "Пари Нижний Новгород" 22 октября, "Ахмат" днем позже встретится в Грозном с московским "Торпедо".

футбол РПЛ Ахмат Краснодар
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