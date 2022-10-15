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"Динамо" обыграло "Оренбург" и прервало проигрышную серию в РПЛ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" одержали победу над "Оренбургом" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Результат матча в Москве - 3:2. За "Динамо" забили Сергей Паршивлюк (11-я минута), Вячеслав Грулев (64) и Роберто Фернандес (81). В составе "Оренбурга" дубль оформил Владимир Сычевой (25 и 52).

"Динамо" впервые одержало победу в чемпионате после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Клуб занимает восьмое место в таблице, набрав 20 очков. "Оренбург" прервал серию из трех выигранных матчей и опустился на девятую позицию (18 очков).

В 14-м туре "Динамо" 22 октября сыграет с московским "Локомотивом", "Оренбург" - 23 октября со столичным ЦСКА.

Динамо Оренбург
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