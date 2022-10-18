"Спартак" в Москве проиграл "Салавату Юлаеву" в матче КХЛ
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву".
Поединок на столичной арене "Мегаспорт" завершился со счетом 2:5 (0:3, 0:1, 1:1). В составе победителей отличились Александр Кадейкин (8-я минута), Иван Дроздов (17), Райан Мерфи (19), Данил Башкиров (38) и Владислав Картаев (55). За "красно-белых" шайбы забросил Александр Хохлачев (42, 55).
"Спартак" в последних пяти матчах потерпел четвертое поражение и в Западной конференции КХЛ идет на седьмом месте (23 очка). "Салават Юлаев" на "Востоке" поднялся на третье место, набрав 25 очков.