Глава МОК заявил, что еще не время снимать санкции со спортсменов из РФ и Белоруссии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что пока не наступило время для снятия санкций с российских и белорусских спортсменов и что МОК сохраняет рекомендацию международным федерациям не допускать до своих соревнований спортсменов из России и Белоруссии.

"Мы по-прежнему рекомендуем не разрешать российским и белорусским спортсменам принимать участие в каких-либо международных состязаниях. Необходимо это сделать в качестве защитной меры", - сказал глава МОК на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов, его цитирует Insidethegames.

Бах подчеркнул, что "мы сделали это с очень тяжелым сердцем", потому что эта мера затронула спортсменов и спортивных чиновников, не имеющих отношения к политике. "Пока не наступило время, чтобы снять санкции", - сказал глава МОК.

28 февраля Международный олимпийский комитет из-за ситуации вокруг Украины рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам.