"Спартак" обыграл "Факел" на групповом этапе Кубка России по футболу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" обыграли воронежский "Факел" в матче четвёртого тура Фонбет Кубка России.

Игра в Воронеже завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. Победу "Спартаку" принесли голы Николая Рассказова (45+3-я минута) и Шамара Николсона (51). "Факел" ответил голом Максима Максимова (77).

"Спартак" выиграл все прошедшие матчи группового этапа и лидирует в группе B, имея в активе 12 очков. "Факел" замыкает таблицу на четвертом месте, не набрав ни одного очка. Также в группе выступают самарские "Крылья Советов" (6 очков) и петербургский "Зенит" (3 очка), которые сыграют между собой 20 октября.

В следующем туре состоятся матчи "Крылья Советов" - "Спартак" и "Факел" - "Зенит".

В группе А "Пари НН" на своем стадионе в Нижнем Новгороде нанес поражение "Краснодару" - 1:0. Гол на 49-й минуте забил полузащитник нижегородцев Константин Шильцов.