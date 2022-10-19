"Автомобилист" проиграл СКА в матче лидеров конференций КХЛ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение "Автомобилисту".

Итог противостояния в Петербурге - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Александр Никишин (3 минута), Дмитрий Яшкин (24) и Михаил Воробьев (50). За гостей из Екатеринбурга отличился Патрис Кормье (13).

До поединка команды лидировали в своих конференциях. По итогам матча СКА укрепился на "Западе", набрав 37 очков. Петербуржцы опережают идущего вторым московское "Динамо" на 8 баллов. Армейцы также возглавляют общую турнирную таблицу.

В Восточной конференции "Автомобилист" из-за проигрыша в Петербурге уступил лидерство "Металлургу" (по 29 очков).