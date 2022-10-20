Матчевая встреча по боксу между фанатами "Спартака" и "Динамо" пройдет в Москве

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Представители фанатских сообществ московских футбольных клубов "Спартак" и "Динамо" сразятся по правилам бокса в Москве.

Матчевая встреча из трех поединков пройдёт 29 октября во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в рамках вечера бокса с участием Алексей Папина (14-1, 13 КО).

"В двух поединках фанатов встретятся бойцы, ранее известные по выступлениям в смешанных единоборствах. Так, в весовой категории до 84 кг спартаковец Андрей Чуботару встретится с динамовцем Никитой Яшиным, а весовой категории до 72,6 кг представитель фанатов московского "Спартака" Давид Лобанов выйдет в ринг против Михаила Гогитидзе (Динамо). Состав ещё одной пары – в весовой категории свыше 90,7 кг – будет объявлен позднее. Отметим, что все три поединка будут иметь выставочный характер и продлятся по три раунда", - говорится в сообщении.

Вечер бокса с участием Алексея Папина пройдет 29 октября во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Российский боксер первой тяжелой весовой категории Алексей Папин выйдет на бой против не имеющего поражений на профессиональном ринге боснийца Дамира Белио.

В со-главном поединке вечера в ринг поднимутся Давид Гладун, представляющий Старый Оскол и Вадим Ситнериз Барнаула. Они проведут восьмираундовый бой в весовой категории до 79,4 кг.