Определились победительницы женского чемпионата России по боксу
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Краснодаре завершился чемпионат России по боксу среди женщин.
Финальные поединки в 12 весовых категориях завершились следующим образом:
48 кг, Салиндер Дарья (Ямало-Ненецкий АО) - Чумгалакова Юлия (Московская область) - 0:5;
50 кг, Артёмова Алёна (Ульяновская область) - Пальцева Екатерина (Московская область) - 0:5;
52 кг, Аэдма Анна (Алтайский край) - Савельева Елена (Московская область) - 5:0;
54 кг, Казыгашева Саяна (Республика Хакасия) - Кириенко Анастасия (Москва) - 2:3;
57 кг, Абрамова Дарья (Тульская область) - Воронцова Людмила (Московская область) - 0:5;
60 кг, Чернобородова Юлия (Ивановская область) - Голубева Надежда (Краснодарский край) - 0:5;
63 кг, Сычугова Наталия (Москва) - Головченко Галина (Москва) - 5:0;
66 кг, Аминева Азалия (Республика Башкортостан) - Молдажанова Альбина (Тюменская область) - 5:0;
70 кг, Демурчян Анастасия (Краснодарский край) - Сандакова Дарима (Республика Бурятия) - 5:0;
75 кг, Шамонова Анастасия (Краснодарский край) - Гапешина Елена (Республика Бурятия) - 5:0;
81 кг, Иванова Анна (Москва) - Молочкова Евгения (Нижегородская область) - 5:0;
81+, Богданова Татьяна (Иркутская область) - Пятак Диана (Ханты-Мансийский АО) - 2:3.
Призовой фонд чемпионата России составил 24 млн руб. Победительницы получат по 1,5 млн., серебряные медалисты - по 250 тыс., бронзовые — по 125 тыс. руб.