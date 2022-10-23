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Определились победительницы женского чемпионата России по боксу

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Краснодаре завершился чемпионат России по боксу среди женщин.

Финальные поединки в 12 весовых категориях завершились следующим образом:

48 кг, Салиндер Дарья (Ямало-Ненецкий АО) - Чумгалакова Юлия (Московская область) - 0:5;

50 кг, Артёмова Алёна (Ульяновская область) - Пальцева Екатерина (Московская область) - 0:5;

52 кг, Аэдма Анна (Алтайский край) - Савельева Елена (Московская область) - 5:0;

54 кг, Казыгашева Саяна (Республика Хакасия) - Кириенко Анастасия (Москва) - 2:3;

СпортТеперь дорога на ЧМ. В Чите завершился чемпионат России по боксуТеперь дорога на ЧМ. В Чите завершился чемпионат России по боксуЧитать подробнее

57 кг, Абрамова Дарья (Тульская область) - Воронцова Людмила (Московская область) - 0:5;

60 кг, Чернобородова Юлия (Ивановская область) - Голубева Надежда (Краснодарский край) - 0:5;

63 кг, Сычугова Наталия (Москва) - Головченко Галина (Москва) - 5:0;

66 кг, Аминева Азалия (Республика Башкортостан) - Молдажанова Альбина (Тюменская область) - 5:0;

70 кг, Демурчян Анастасия (Краснодарский край) - Сандакова Дарима (Республика Бурятия) - 5:0;

75 кг, Шамонова Анастасия (Краснодарский край) - Гапешина Елена (Республика Бурятия) - 5:0;

81 кг, Иванова Анна (Москва) - Молочкова Евгения (Нижегородская область) - 5:0;

81+, Богданова Татьяна (Иркутская область) - Пятак Диана (Ханты-Мансийский АО) - 2:3.

Призовой фонд чемпионата России составил 24 млн руб. Победительницы получат по 1,5 млн., серебряные медалисты - по 250 тыс., бронзовые — по 125 тыс. руб.

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