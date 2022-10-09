Теперь дорога на ЧМ. В Чите завершился чемпионат России по боксу

Обзор главного боксерского турнира страны, в котором не обошлось без неожиданных результатов

Габил Мамедов (в синем) и Илья Попов Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Чите завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. Победители и призеры определились в 13 весовых категориях, а тренерский штаб смог внимательно изучить кандидатов в сборную России для участия в международных соревнованиях. Последнее заиграло новыми красками, прямо по ходу чемпионата пришло важнейшее известие: Международная ассоциация бокса снимает санкции с россиян и белорусов и разрешает им выступать в соревнованиях под ее эгидой со своими флагами и гимнами.

Увиденным главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов, по его словам, остался доволен.

Тренерский штаб сборной России по боксу располагает временем, чтобы качественно сформировать состав национальной команды для участия в международных турнирах, заявил ее главный тренер Виктор Фархутдинов.

"Я очень благодарен, что нас допустили к участию в международных турнирах. Календарный план у нас очень обширный, надо успеть команде проявить себя в международных турнирах, будет все возможно сделать в январе-феврале, поставить точку в отборе восьми сильнейших", - сказал Фархутдинов на пресс-конференции.

"Запланирован чемпионат мира в мае в Ташкенте, но могут быть изменения. Время позволяет определить состав сборной России и подготовку. Постараемся команду правильно подобрать. На сегодня все сильнейшие боксеры пробились в полуфиналы и финалы чемпионата России. Есть и молодые и перспективные ребята которые пришли с юниоров, некоторым из них не повезло с жеребьевкой. Постараемся включить в сборную команду", - отметил он.

"Через два дня наши молодые ребята вылетают на международный турнир в Белоруссию. Нас приглашают на международные турниры, это приятно. Но наша основная задача - подготовка к чемпионату мира. В феврале у нас серьезные соревнования в Болгарии "Странджа". Если все будет хорошо, мы отправим туда два состава, - подчеркнул Фархутдинов.

Тархан Идигов и Андрей Замковой (слева направо) Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Правда, не все из лидеров дошли до финала чемпионата России. Так, в полуфинале оступился (и стал, как полагается в таких случаях в боксе, бронзовым призером) семикратный чемпион России, чемпион мира Андрей Замковой. В весовой категории до 67 кг он потерпел поражение от Тархана Идигова, победа которого присуждена единогласным решением судей. Идигов в результате стал чемпионом России, победив в решающем поединке Евгения Кооля за явным преимуществом.

Годы уже не те

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко нашел следующее объяснение неудаче Замкового в полуфинале.

"Скажу честно мы все болели и поддерживали, многие из нас выступали с ним, ездили на соревнования. Время берет свое, ему уже 35 лет. В плане функционала где-то ему немного не хватает держать определенный темп на протяжении всего боя. Молодые поджимают. Бой был напряжённым и не совсем однозначным. Не все согласились с решением судей. Возможно, у Андрея будет время подготовиться к другим турнирам и войти в состав", - сказал Тищенко журналистам.

По числу титулов к Замковому приблизились серебряный призер Олимпиады-2020 Муслим Гаджимагомедов и серебряный призер чемпионата Европы-2017 Габил Мамедов, которые теперь являются четырехкратными чемпионами России. В финале категории до 92 кг Гаджимагомедов единогласным решением судей победил Алексея Зобнина, в весовой категории до 63,5 кг Мамедов единогласным решением судей победил Илью Попова.

Мамедов усомнился, что сможет догнать Замкового по титулам в чемпионатах России.

"Сомневаюсь. Но он для меня лучший пример: несмотря на возраст, получается до сих пор боксировать на высочайшем уровне. Но догнать его по числу золотых медалей вряд ли получится. А вот стать пятикратным постараюсь – было бы круто", - сказал Мамедов в беседе с журналистами.

"Сейчас немного отдохну, потом сборы в Кисловодске и начинаем готовиться к чемпионату мира в Ташкенте", - отметил он.

Имам Хатаев, ставший трехкратным чемпионом России после победы единогласным решением судей над Савелием Садомой в весовой категории до 80 кг, относительно своего участия в предстоящем ЧМ не очень уверен.

Имам Хатаев (справа) и Савелий Садома Фото: пресс-служба Федерации бокса России

"После Олимпиады в Токио (где стал бронзовым призером – ИФ) я хотел поехать на чемпионат мира. Я готовился два месяца, был на пике формы, но мне сказали, что надо дать дорогу молодым, я дал дорогу. Я очень сильно был настроен на чемпионат мира, но мне не дали такой возможности. Сейчас я не знаю, буду ли боксировать на чемпионате мира", - сказал Хатаев.

Что касается чемпионата России в целом, уровнем его проведения в Чите осталась довольна генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"Организация чемпионата России нас не просто устраивает, а мы чувствуем себя как дома. И здесь в Чите мы выполняем главную задачу - тут проходит отбор в национальную сборную. Сейчас для нас открыты все дороги. Ведь во время турнира мы получили светлую новость — решение совета директоров IBA о допуске российских боксёров к международным турнирам. Уже через месяц мы планируем поехать на первенство мира для спортсменов 17–18 лет в Испании. И верим в то, что порадуем вас хорошими результатами", - сказала Кириенко на пресс-конференции.

Победителями чемпионата России-2022 стали: Эдмонд Худоян (категория до 48 кг), Василий Егоров (до 51 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг), Тархан Идигов (до 67 кг), Игорь Свиридченков (до 71 кг), Павел Сосулин (до 75 кг), Имам Хатаев (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг), Алексей Дронов (92+ кг).

Чемпионат России среди мужчин 19-40 лет прошел в Чите в рамках празднования 30-летия Федерации бокса России и 100-летия бокса в Забайкальском крае.

Призовой фонд составил рекордные 26 млн рублей. Обладатели золотых медалей чемпионата России-2022 получат по 1,5 млн руб., серебряные призеры - по 250 тысяч, бронзовые - по 125 тысяч рублей. Соревнования прошли в 13 весовых категориях.