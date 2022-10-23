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Министр спорта РФ заявил, что лыжные соревнования лишатся зрелищности без россиян

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Олег Матыцин осудил решение Совета Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение россиян и белорусов на сезон-2022/2023, сообщает пресс-служба Минспорта в воскресенье.

"Решение FIS о продлении недопуска российских спортсменов на соревнования в сезоне 2022/2023 года лишает любителей спорта зрелищной борьбы за медали, а спортсменов - серьезной конкуренции. Российские лыжники - одни из сильнейших в мире, без них любые международные старты теряют свою актуальность, становятся менее интересными и захватывающими, а результаты на табло заметно уступают предыдущим", - сказал Матыцин, которого цитирует пресс-служба.

СпортМеждународная федерация лыжного спорта отстранила россиян от соревнований сезона-22/23Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от соревнований сезона-22/23Читать подробнее

"Мы продолжаем поддерживать наших ребят, создаем новые форматы турниров для сохранения соревновательного опыта, а также совместно с федерациями проводим кропотливую работу по защите прав наших спортсменов. Уверен, что практика отстранения россиян вскоре прекратится, мировое спортивное сообщество вспомнит о главных принципах олимпизма, и спортивные площадки вновь станут местом большого международного спортивного праздника", - добавил он.

Накануне Совет FIS принял решение не снимать отстранение с российских и белорусских спортсменов "в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета".

Минспорта лыжи лыжный спорт Олег Матыцин
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