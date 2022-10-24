Российский теннисист Хачанов вышел во второй круг турнира в Австрии
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов победил американца Джеффри-Джона Вулфа в матче первого круга теннисного турнира категории ATP 500 в Вене.
Результат встречи – 7:6 (7:4), 7:5 в пользу российского теннисиста.
В настоящий момент Хачанов занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 18-е место, Вольф располагается на 56-й строчке.
Следующим соперником Хачанова будет победитель пары Оскар Отте (Германия, №54 рейтинга) – Дэниэл Эванс (Великобритания, 26).