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Российский теннисист Хачанов вышел во второй круг турнира в Австрии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов победил американца Джеффри-Джона Вулфа в матче первого круга теннисного турнира категории ATP 500 в Вене.

Результат встречи – 7:6 (7:4), 7:5 в пользу российского теннисиста.

В настоящий момент Хачанов занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 18-е место, Вольф располагается на 56-й строчке.

Следующим соперником Хачанова будет победитель пары Оскар Отте (Германия, №54 рейтинга) – Дэниэл Эванс (Великобритания, 26).

теннис
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