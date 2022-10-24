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Российская легкоатлетка Антюх лишена золота ОИ-2012 из-за допинга

Российская легкоатлетка Антюх лишена золота ОИ-2012 из-за допинга
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российская легкоатлетка Наталья Антюх лишается золотой медали летних Олимпийских игр-2012 в Лондоне, сообщается на сайте Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Россиянка признана виновной в нарушении антидопинговых правил (использование запрещенного препарата или метода). Решение о наказании было принято на основании данных Московской антидопинговой лаборатории.

Сообщается, что аннулируются результаты спортсменки, достигнутые в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013г. К ним относится и победный забег Антюх на ОИ-2012 в беге на 400 м с барьерами.

В апреле 2021 года сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) признал Антюх виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года.

легкая атлетика Наталья Антюх
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