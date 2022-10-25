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Умер воспитавший Шипулина тренер по биатлону Путров

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Биатлонный тренер Владимир Путров скончался в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"В Екатеринбурге на 85-м году жизни умер известный тренер по биатлону Владимир Путров. Среди его воспитанников прославленные чемпионы: Юрий Кашкаров, Александр Попов, Евгений Редькин и Антон Шипулин", - говорится в сообщении.

"СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", - отмечается там же.

биатлон Антон Шипулин Владимир Путров
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