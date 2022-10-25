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"Сибирь" победила "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты новосибирской "Сибири" добились победы над московским "Спартаком" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи - 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) в пользу "Сибири". В ее составе два гола провел Никита Коротков (3, 32 минуты), по разу отличились Владимир Бутузов (32) и Никита Сетдиков (58). В "Спартаке" точные броски нанесли Андрей Локтионов (12) и Фил Вароне (16, 47).

"Спартак" занимает шестое место в Западной конференции, набрав 25 очков в 22 матчах. "Сибирь" - не четвертом месте Восточной конференции: 26 очков в 23 матчах.

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