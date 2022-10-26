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Минцифры введет мобильное приложение с Картой болельщика

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мобильное приложение с Картой болельщика, необходимой для посещения матчей Российской премьер-лиги, будет разработано до конца 2022 года, заявил директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубинин.

"До конца года планируем выпустить специальное мобильное приложение, где будут сосредоточены все нужные болельщику сервисы", - сказал Дубинин на совещании в министерстве спорта в среду.

Оформление цифровой Карты болельщика началось с 4 июля. Заявление на получение Карты можно оформить в личном кабинете на Госуслугах.

DigitalВ Минцифры занялись поисками способов оформления Карты болельщика без визита в МФЦЧитать подробнее

Карта необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги. Ее обязаны получить зрители, спортсмены, персонал, гости, аккредитованные представители СМИ. Соответствующие нормативные акты утверждены Правительством Российской Федерации.

При разработке электронной Карты болельщика учтен опыт Паспорта болельщика или Fan ID.

Система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет; для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители.

Между тем, введение в отечественном футболе Карты болельщика вызвало несогласие со стороны фанатских группировок клубов.

Ранее в России применялся Паспорт болельщика на Кубке Конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.

футбол спорт минцифры карта болельщика
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