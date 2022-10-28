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Дубль Михеева и гол Кузьменко принесли "Ванкуверу" победу над "Сиэтлом" в НХЛ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Ванкувер" выиграл в гостях у "Сиэтла" в матче Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:4 (1:2, 2:1, 2:1) в пользу "Ванкувера".

В составе "Ванкувера" отличились россияне: нападающий Илья Михеев забросил две шайбы, форвард Андрей Кузьменко – одну. На счету Кузьменко также голевая передача, которой он ассистировал Михееву.

"Ванкувер", таким образом, выиграл первый матч со старта регулярного сезона. Набрав в восьми матчах 4 очка, команда занимает предпоследнее, 15-е место в Западной конференции НХЛ. "Сиэтл" располагается на восьмой строчке – 8 очков в девяти матчах.

хоккей НХЛ
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