Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Янником Синнером в матче 1/4 финала турнира в Вене.

Результат встречи – 6:4, 6:2.

Медведев является четвертой ракеткой мира, соответствующую позицию он занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Синнер – на 12-й строчке.

Борьбу за выход в финал россиянин поведет 32-й ракеткой мира Григором Димитровым. В официальных матчах соперники ранее встречались пять раз, счет по победам – 3-2 в пользу Медведева.

Для Медведева турнир в Австрии – первый после травмы, полученной по ходу матча против серба Новака Джоковича 8 октября на турнире в Астане.

Призовой фонд относящегося к категории ATP-500 соревнования в Вене составляет свыше 2 млн 349 тыс. евро. Обладатель титула получит более 439 тыс. евро и 500 очков в зачет рейтинга АТР.