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Непомнящий победил Карлсена в полуфинале ЧМ по шахматам Фишера

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в финал проходящего в Исландии чемпионата мира по шахматам Фишера.

В 1/2 финала россиянин победил действующего обладателя мировой шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена: Непомнящий выиграл три партии из четырех.

В финале в воскресенье Непомнящий сыграет с американцем Хикару Накамурой, который в 1/2 финала обыграл Нодирбека Абдусатторова (Узбекистан).

В 2023 году Непомнящий в качестве победителя турнира претендентов должен был сыграть с Карлсеном в матче за мировую корону. Но норвежец отказался от участия в матче, в результате его заменил ставший вторым на турнире претендентов китаец Дин Лижэнь.

Шахматы Фишера представляют собой классический шахматы с произвольной (но симметричной ) расстановкой фигур перед началом партии. Такой вариант был внедрен 11-м чемпионом мира по шахматам американцем Робертом Фишером.

шахматы Магнус Карлсен Ян Непомнящий
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