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СКА подписал контракт с чемпионом ОИ Никитой Гусевым

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Обладатель золотой медали Олимпиады-2018 в Пхенчхане Никита Гусев заключил соглашение со СКА, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

"Соглашение с нападающим будет действовать до конца сезона 2023/24. В СКА Гусев будет выступать под своим родным 97 номером", - говорится в сообщении.

30-летний Гусев играл за петербургскую команду с 2015 по 2019 годы, а также в сезоне 2021/22 и с 248 голевыми передачами является лучшим ассистентом в истории клуба. Также он занимает второе место в списке лучших бомбардиров СКА: в 319 матчах на счету нападающего 369 (121 + 248 по системе "гол+пас") очков.

В 2017 году хоккеист в составе СКА стал обладателем Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Защищая цвета сборной России, Гусев стал чемпионом Олимпиады-2018 в Пхенчхане и серебряным призером Игр-2022 в Пекине.

В России Гусев также выступал, в частности, за ЦСКА, "Амур", "Югру". В Национальной хоккейной лиге играл за "Нью-Джерси" и "Флориду".

хоккей КХЛ Никита Гусев
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