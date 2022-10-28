СКА обыграл московское "Динамо" в своем 1000-м матче КХЛ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над московским "Динамо" в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи в Москве - 4:3 (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу СКА. Победитель определился в серии буллитов.

Два гола в составе СКА провел Дмитрий Яшкин (5, 15 минуты), также в основное время отличился Дамир Жафяров (7). Победный бросок в серии буллитов - на счету Михаила Воробьева.

В составе "Динамо" шайбы забросили Иван Муранов (10), Илья Каблуков (36) и Эрик О'Делл (54).

СКА, для которого это был 1000-й матч в КХЛ, лидирует в турнирной таблице как Западной конференции, так и КХЛ в целом. Команда набрала 45 очков в 24 матчах. "Динамо" - на четвертом месте Западной конференции, 32 очка в 24 матчах.