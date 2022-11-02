Поиск
Реклама20idei.ru

Футбольный турнир с участием команд новых территорий России пройдет в Евпатории

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Юношеский футбольный турнир "Кубок нового поколения" пройдет с 4 по 8 ноября в Евпатории на территории спортивного комплекса "Арена-Крым", сообщает в среду пресс-служба Министерства спорта РФ.

В соревнованиях примут участие команды из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и г. Севастополя, составленные из игроков не старше 17 лет.

СпортРФС интегрирует присоединенные территории в свои турнирыЧитать подробнее

"Мероприятие проводится в честь Дня народного единства в целях укрепления спортивных и дружественных отношений среди юных футболистов воссоединённых территорий Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.

Турнир проводится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" министерством спорта РФ, Минспорта Республики Крым, Республиканской федерацией футбола Крыма, АНО "Академия футбола Крыма".

22 августа сообщалось, что Футбольная национальная лига рассмотрела письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участников соревнований под эгидой ФНЛ. Создана соответствующая рабочая группа.

С января 2015 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает РФС проводить соревнования под своей эгидой в Крыму.

футбол Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже

Кучеров и Капризов вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Кучеров и Капризов вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" в НХЛ

"Айнтрахт" и "Тоттенхэм" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

"Айнтрахт" и "Тоттенхэм" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Французского баскетболиста отлучили от сборной из-за перехода в российский клуб

Французского баскетболиста отлучили от сборной из-за перехода в российский клуб

Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Париже

Анатолий Карпов оказался в больнице после неудачного падения

Анатолий Карпов оказался в больнице после неудачного падения

Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией

Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией

Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

"Зенит" завершил первый круг в РПЛ, повторив рекорд турнира

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });