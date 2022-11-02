Футбольный турнир с участием команд новых территорий России пройдет в Евпатории

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Юношеский футбольный турнир "Кубок нового поколения" пройдет с 4 по 8 ноября в Евпатории на территории спортивного комплекса "Арена-Крым", сообщает в среду пресс-служба Министерства спорта РФ.

В соревнованиях примут участие команды из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и г. Севастополя, составленные из игроков не старше 17 лет.

"Мероприятие проводится в честь Дня народного единства в целях укрепления спортивных и дружественных отношений среди юных футболистов воссоединённых территорий Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.

Турнир проводится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" министерством спорта РФ, Минспорта Республики Крым, Республиканской федерацией футбола Крыма, АНО "Академия футбола Крыма".

22 августа сообщалось, что Футбольная национальная лига рассмотрела письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участников соревнований под эгидой ФНЛ. Создана соответствующая рабочая группа.

С января 2015 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает РФС проводить соревнования под своей эгидой в Крыму.