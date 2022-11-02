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Гол Никиты Гусева помог СКА победить "Сочи" в матче КХЛ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение команде "Сочи".

Встреча на арене "Ледового дворца" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0). В составе хозяев шайбы забросили Андрей Педан (18 мин), Степан Фальковский (42), Марат Хуснутдинов (52), Никита Гусев (53) и Василий Глотов (56). За сочинцев отличились Никита Феоктистов (5) и Андрей Алтыбармякян (40).

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СКА набрал 49 очков и продолжает лидировать в Западной конференции и в чемпионате. Победа над "Сочи" стала для армейцев Петербурга восьмой кряду.

"ХК Сочи" - аутсайдер "Запада" и в сводной таблице текущего сезона (9 очков).

1 ноября петербургский клуб объявил о возвращении Никиты Гусева, с чемпионом Олимпиады-2018 заключен контракт до конца сезона 2023/24.

30-летний Гусев играл за петербургскую команду с 2015 по 2019 годы, а также в сезоне 2021/22 и с 248 голевыми передачами является лучшим ассистентом в истории клуба. Также он занимает второе место в списке лучших бомбардиров СКА: в 319 матчах на счету нападающего 369 (121 + 248 по системе "гол+пас") очков.

В 2017 году хоккеист в составе СКА стал обладателем Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

хоккей СКА Никита Гусев
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