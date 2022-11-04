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Хет-трик Кузьменко принес "Ванкуверу" победу над "Анахаймом" в НХЛ

В дебютном сезоне за океаном россиянин набрал 10 очков результативности по системе "гол+пас"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - "Ванкувер" обыграл "Анахайм" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат игры - 8:5 (1:1, 2:1, 5:3) в пользу "Ванкувера".

Три гола (все - в третьес периоде) и одну голевую передачу в составе победителей оформил российский нападающий Андрей Кузьменко. Для 26-летнего игрока, ранее игравшего в московском ЦСКА и петербургском СКА, это дебютный сезон в НХЛ. В 11 матчах лиги он набрал 10 (6+4 по системе "гол+пас") очков.

"Ванкувер" и "Анахайм" представляют Западную конференцию НХЛ. "Ванкувер" занимает 12-е место, набрав в 11 матчах 8 очков. "Анахайм" - на предпоследнем, 15-м месте: 7 очков в 11 матчах.

хоккей НХЛ
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