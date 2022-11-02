Кучеров и Капризов вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Никита Кучеров Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий клуба "Тампа-Бэй" россиянин Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В матче против "Оттавы" (игра завершилась со счетом 4:3 в пользу "Тампы") Кучеров провел гол и сделал две результативные передачи.

Статус третьей звезды дня получил соотечественник Кучерова нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. Он забросил две шайбы в ворота "Монреаля", что помогло "Миннесоте" взять верх со счетом 4:1.

Лучшим игроком дня признан немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль. На его счету гол и четыре голевые передачи в победной (7:4) игре против команды "Нэшвилл".