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Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2022

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Бывший капитан сборной Франции по футболу Зинедин Зидан станет главным тренером национальной команды страны по окончании чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Libertad Digital.

Зидан подписал контракт с Федерацией футбола Франции и на посту главного тренера сборной сменит Дидье Дешама. Подчеркивается, что на кадровое решение не повлияют результаты сборной Франции на ЧМ.

Французы являются действующими чемпионами мира, они выиграли ЧМ-2018 в России.

Зидан, будучи игроком, выиграл чемпионат мира-1998 и чемпионат Европы-2000. Став тренером, на клубном уровне возглавлял мадридский "Реал". При Зидане "Реал" три раза выигрывал Лигу чемпионов, по два раза – чемпионат, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

футбол Зинедин Зидан Франция
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