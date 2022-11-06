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Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича

Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича
Хольгер Руне
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Норвежский теннисист Хольгер Руне стал победителем турнира категории Masters в Париже.

В финале он нанес поражение экс-лидеру мирового рейтинга сербу Новаку Джоковичу – 3:6, 6:3, 7:5. Для Руне это третий титул в карьере, предыдущие два турнира он также выиграл в 2022 году.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Руне занимает 18-е место, Джокович – седьмое.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнования во Франции составляет более 5,4 млн евро.

теннис Франция
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