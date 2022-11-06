Генсек Федерации бокса России поздравила Бивола с победой над Рамиресом

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко назвала гордостью отечественного бокса Дмитрия Бивола, победившего мексиканца Хильберто Рамиреса в субботу.

"Хочу поздравить Дмитрия Бивола с этим триумфом. Дмитрий продемонстрировал высочайший уровень бокса и по всем статьям переиграл такого грозного соперника, как Хильберто Рамирес. Дмитрий в очередной раз доказал, что является одним из лучших боксеров не только в своем дивизионе", - приводит слова Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.

"Бивол по праву занимает ведущие строчки рейтингов вне зависимости от весовых категорий. И мне очень приятно раз за разом произносить фразу: "Дмитрий Бивол – гордость российского бокса". Это именно так! Я безумно счастлива, что у нас есть такой талантливый боксер. Еще раз от всего сердца хочется поздравить Дмитрия с этой замечательной победой. Было очень волнующе интересно наблюдать за его действиями. Он всегда готовится серьезно к боям, и это явно было видно", - отметила Кириенко

Поединок Бивола против Рамиреса прошел 5 ноября в Аюу-Даби. Победа россиянину была присуждена единогласным решением судей. В результате Бивол защитил пояс WBA (Super) в полутяжелом весе. Бывший чемпион WBO во втором среднем весе Рамирес потерпел первое поражение в карьере.