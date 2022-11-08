Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте организации.

В домашнем матче против "Эдмонтона" Овечкин оформил на свой счет гол и результативную передачу. Это помогло "Вашингтону" победить со счетом 5:4.

Второй звездой признан канадский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Ноа Добсон, чей гол в овертайме принес команде победу над "Калгари" на своем льду (4:3).

В тройку лучших также попал канадский форвард "Бостона" Брэд Маршанд, на счету которого две голевые передачи в домашнем матче с "Сент-Луисом". "Бостон" выиграл со счетом 3:1.