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СКА прервал девятиматчевую серию побед в КХЛ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU -

Хоккеисты петербургского СКА потерпели поражение от владивостокского "Адмирала" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу "Адмирала".

В составе победителей голы провели Дмитрий Саюстов (17 минута), Иван Емец (37), Рудольф Червены (59). В составе СКА отличился Никита Гусев (54).

Проиграв "Адмиралу", СКА прервал серию побед, составившую девять матчей. Предыдущее поражение петербургской команды датировано 13 октября, когда она уступила в Ярославле "Локомотиву" (1:3).

СКА продолжает лидировать как в Западной конференции, так и в сводной таблице, набрав 51 очко в 28 матчах. "Адмирал" - на четвертом месте в Восточной конференции: 34 очка в 28 матчах.

хоккей КХЛ
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