Бывший главный тренер "Зенита" раскритиковал клуб за обилие легионеров

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела посетовал на большое количество иностранных футболистов, играющих за петербургскую команду.

"Во многих командах легионеры не играют. Только "Зените" иностранцев очень много. Я против этого! В российских командах должны играть русские ребята", - приводит слова Петржелы "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне в составе "Зенита" находятся 10 легионеров. Основную часть, семь игроков, составили бразильцы - вратарь Иван, защитники Дуглас Сантос, Родригао, полузащитники Вендел, Клаудиньо, нападающие Малком, Густаво Мантуан. Также задействованы два колумбийца – полузащитник Вильмар Барриос и нападающий Матео Кассьерра. Помимо них, в "Зените" играет хорватский защитник Деян Ловрен.

После 16 туров чемпионата России "Зенит" лидирует в турнирной таблице, на шесть очков опережая идущего вторым "Спартак" (Москва).