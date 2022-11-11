Карякин анонсировал скорую выписку Карпова из больницы

Анатолий Карпов во время сеанса одновременной игры в шахматы Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, который был госпитализирован 31 октября, покинет больницу на следующей неделе.

"Мне наконец-то позвонил Анатолий Евгеньевич. Голос достаточно бодрый...Надеется на скорую выписку. Видимо, это произойдет на следующе неделе", - написал Карякин в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее сообщалось, что Карпов получил травмы после падения и находится в больнице.

71-летний Карпов - советский и российский шахматист и политик, двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975-1985), депутат Госдумы VI, VII и VIII созывов, член фракции "Единая Россия".