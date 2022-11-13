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Михаил Галактионов возглавил футбольный клуб "Локомотив"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Михаил Галактионов занял пост главного тренера "Локомотива", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

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"Контракт будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью продления", - говорится в сообщении.

Клуб уточнил, что по согласованию с Российским футбольным союзом "Галактионов останется на должности главного тренера молодёжной сборной России по футболу (U-21)".

11 ноября 38-летний специалист объявил об уходе с должности главного тренера нижегородского "Пари НН". Свое решение Галактионов озвучил на пресс-конференции после победного матча нижегородцев против грозненского "Ахмата".

В октябре "Локомотив" отправил в отставку немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра, его обязанности с тех пор исполнял Андрей Федоров.

В настоящий момент "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

футбол Локомотив Михаил Галактионов
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