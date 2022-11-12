"Спартак" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Это был 100-й матч Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера "Спартака"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 нанесли поражение столичному "Локомотиву" в матче 17-го тура чемпионата России.

На 21-й минуте пенальти в составе "Спартака" реализовал Квинси Промес. Нидерландец забил 14-й гол в сезоне и возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ.

На 28-й преимущество упрочил Данил Пруцев.

"Локомотив" возродил интригу, отыграв один гол на 87-й минуте: отличился Вильсон Изидор.

"Спартак" не проиграл восьмой матч чемпионата подряд. Беспроигрышная серия началась 18 сентября в матче первого круга против "Локомотива" (1:0).

"Спартак" занимает второе место в чемпионате, набрав 36 очков. "Локомотив" идет в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции (13 очков).

Следующий тур РПЛ состоится после зимней паузы, в начале марта. В 18-м туре "Спартак" сыграет с "Уралом", "Локомотив" встретится с "Ростовом".