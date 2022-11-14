Фригийские колпаки стали талисманами Олимпиады и Паралимпиады в Париже

Фото: Marc Piasecki/Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Оргкомитет летних Игр-2024 в Париже обнародовал официальные талисманы Олимпиады и Паралимпиады.

Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), маскотами соревнований стали два фригийских колпака, получившие имя Фриги.

Фригийский колпак, также известный как "шапка свободы", является международным символом свободы и стал одним из символов Франции.

Колпаки-талисманы выполнены в цветах французского флага – синий, белый красный. Доминирующий цвет – красный. Отличительной особенностью талисмана Паралимпиады является протез вместо ноги.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября.