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Фригийские колпаки стали талисманами Олимпиады и Паралимпиады в Париже

Фригийские колпаки стали талисманами Олимпиады и Паралимпиады в Париже
Фото: Marc Piasecki/Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Оргкомитет летних Игр-2024 в Париже обнародовал официальные талисманы Олимпиады и Паралимпиады.

Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), маскотами соревнований стали два фригийских колпака, получившие имя Фриги.

Фригийский колпак, также известный как "шапка свободы", является международным символом свободы и стал одним из символов Франции.

Колпаки-талисманы выполнены в цветах французского флага – синий, белый красный. Доминирующий цвет – красный. Отличительной особенностью талисмана Паралимпиады является протез вместо ноги.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября.

Олимпиада-2024 Паралимпиада-2024 Париж
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