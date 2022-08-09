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Сестры Аверины решили завершить карьеру в случае недопуска на ОИ-2024

Сестры Аверины решили завершить карьеру в случае недопуска на ОИ-2024
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сестры Дина и Арина Аверины, выступающие в художественной гимнастике, заявили, что завершат карьеру, если российских спортсмены будут отстранены от участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

"На самом деле благодаря Арише хотели уйти после Олимпиады в Париже. Она меня (после прошедших в 2021 году Игр в Токио – ИФ) уговаривала: Дин, давай останемся – три года вообще ни о чем. И я: ладно, все уговорили, мы остаемся. Ну а теперь все перекрыли, я подумала, а зачем это все? Когда все вернется обратно, чтобы мы нормально выступали? Я давно уже хочу уйти, но не отпускают", - сказала Дина Аверина в программе "Обмен спортом" на YouTube-канале спортивного гимнаста Никиты Нагорного.

Арина Аверина, в свою очередь, положительно ответила на вопрос, завершат ли сестры карьеру в случае появления официальной информации об отстранении россиян от Олимпиады-2024 в Париже.

Дина Аверина – серебряный призер Олимпиады в Токио, 18-кратный чемпион мира. Арина Аверина – пятикратный чемпион мира.

художественная гимнастика Дина Аверина Арина Аверина спортивная гимнастика Никита Нагорный
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