МЮ выступил с заявлением в ответ на скандальные высказывания Роналду

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "Манчестер Юнайтед" принимает к сведению критические высказывания в адрес МЮ со стороны нападающего команды португальца Криштиану Роналду, говорится в заявлении английского футбольного клуба.

"Клуб подготовит свой ответ после того, как будут установлены все факты", - говорится в тексте обращения, обнародованного на сайте "Манчестер Юнайтед".

"Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и единства между игроками, менеджером, персоналом и болельщиками", - отмечается в заявлении.

Ранее в понедельник в СМИ появились высказывания Роналду, в резкой форме раскритиковавшего клуб, его нынешнего и бывшего главных тренеров.