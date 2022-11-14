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МЮ выступил с заявлением в ответ на скандальные высказывания Роналду

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "Манчестер Юнайтед" принимает к сведению критические высказывания в адрес МЮ со стороны нападающего команды португальца Криштиану Роналду, говорится в заявлении английского футбольного клуба.

"Клуб подготовит свой ответ после того, как будут установлены все факты", - говорится в тексте обращения, обнародованного на сайте "Манчестер Юнайтед".

"Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и единства между игроками, менеджером, персоналом и болельщиками", - отмечается в заявлении.

Ранее в понедельник в СМИ появились высказывания Роналду, в резкой форме раскритиковавшего клуб, его нынешнего и бывшего главных тренеров.

футбол Манчестер Юнайтед МЮ Криштиану Роналду
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