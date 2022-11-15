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Дмитрий Рыболовлев вошел в совет директоров французской футбольной лиги

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) включила в состав совета директоров организации владельца и президента ФК "Монако" россиянина Дмитрия Рыболовлева, сообщается на сайте организации.

Также членство в совете получил президент "Ланса" Жозеф Угурлян.

Угурлян и Рыболовлев заменили в совете директоров главу "Сент-Этьена" Бернара Каяццо и покинувшего в мае пост гендиректора "Монако" Олега Петрова.

55-летний Рыболовлев стал владельцем "Монако" в 2011 году. В сезоне-2016/17 команда выиграла чемпионат Франции. В настоящее время цвета "Монако" защищает полузащитник сборной России Александр Головин.

футбол Франция Монако Дмитрий Рыболовлев
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