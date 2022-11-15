Дмитрий Рыболовлев вошел в совет директоров французской футбольной лиги
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) включила в состав совета директоров организации владельца и президента ФК "Монако" россиянина Дмитрия Рыболовлева, сообщается на сайте организации.
Также членство в совете получил президент "Ланса" Жозеф Угурлян.
Угурлян и Рыболовлев заменили в совете директоров главу "Сент-Этьена" Бернара Каяццо и покинувшего в мае пост гендиректора "Монако" Олега Петрова.
55-летний Рыболовлев стал владельцем "Монако" в 2011 году. В сезоне-2016/17 команда выиграла чемпионат Франции. В настоящее время цвета "Монако" защищает полузащитник сборной России Александр Головин.