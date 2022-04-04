В Союзе ММА России назвали потерей уход Федора Емельяненко с поста главы набсовета

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что с уважением отнесся к решению Федора Емельяненко покинуть пост председателя наблюдательного совета организации и поблагодарил его за вклад в развитие смешанных единоборств в стране.

"Уход Фёдора Емельяненко с поста Председателя набсовета Союза ММА России стал потерей для нас. Он занимал эту должность последние 4 года, после того, как ушел с поста руководителя нашей организации. Фёдор принял решение уйти из Союза ММА России в непростой для российского спорта период, когда наши спортсмены отстранены от международных выступлений и всем нам нужна взаимная поддержка и сплочение. Тем не менее, я уважаю решение Фёдора", - приводятся слова Габдуллина на сайте организации.

"Он внёс огромный вклад в развитие ММА в России. Он - личность, олицетворение нашего спорта и ориентир для многих ребят и девушек, кто только начинает свой спортивный путь. Для меня Фёдор - больше чем кумир, великий спортсмен, живая легенда, он товарищ, который всегда рядом - даже теперь, когда он выбрал свой путь. Мы будем ждать продолжения его спортивной карьеры, а также следить за выступлениями команды Fedor Team", - отметил глава организации.

"Хочу обратиться к молодежи и членам семьи ММА, которые, возможно, считают уход Фёдора с поста Председателя набсовета переломным в истории нашей организации. Это не так. Мы продолжаем развивать ММА - привлекаем к спорту все больше отважных и амбициозных юношей и девушек", - заявил он.

Ранее сообщалось об уходе Емельяненко из союза в связи с несогласием с руководством организации.